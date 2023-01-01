Чебурашка идет в школу (мультфильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Чебурашка идет в школу
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин6+
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Сюжет
Крокодил Гена выясняет, что Чебурашка не умеет читать и хочет устроить его в школу. Им неожиданно помогает старуха Шапокляк, которая устраивает срочное завершение ремонта школы к первому сентября. Крокодил Гена становится преподавателем по живой природе.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские мультфильмы, Мультфильмы
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РКРежиссёр
Роман
Качанов
- Актёр
Василий
Ливанов
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ГБАктёр
Георгий
Бурков
- ЮААктёр
Юрий
Андреев
- РКСценарист
Роман
Качанов
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- ОБХудожница
Ольга
Боголюбова
- ЛШХудожник
Леонид
Шварцман
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- ТБОператор
Теодор
Бунимович
- ВСОператор
Владимир
Сидоров
- ВШКомпозитор
Владимир
Шаинский