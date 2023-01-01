Чебурашка идет в школу
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Чебурашка идет в школу

Чебурашка идет в школу (мультфильм, 1983) смотреть онлайн

1983, Чебурашка идет в школу
Мультфильмы, Советские мультфильмы9 мин6+

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Сюжет

Крокодил Гена выясняет, что Чебурашка не умеет читать и хочет устроить его в школу. Им неожиданно помогает старуха Шапокляк, которая устраивает срочное завершение ремонта школы к первому сентября. Крокодил Гена становится преподавателем по живой природе.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb