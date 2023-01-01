Георгий Бурков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 31 мая 1933 г. (57 лет)
- Дата смерти
- 19 июля 1990 г.
Биография
Георгий Бурков – актер, режиссер и сценарист. Годы жизни: 1933 – 1990. Удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». С детства мечтал стать актером, однако пройти конкурс ни в один из театральных вузов столицы ему не удалось. Жил в Перми. Будучи студентом университета, занимался в студии Пермского театра драмы. Несколько сезонов отыграл на провинциальных сценах, после чего получил приглашение в Москву. С 1965 работал в разных московских театрах. В конце 80-х попробовал себя в качестве сценариста и режиссера, возглавил Центр культуры имени Шукшина. Мария, дочь Георгия Буркова, по примеру родителей стала актрисой. Начав сниматься в кино в середине 60-х, быстро стал одним из любимых актеров Эльдара Рязанова. Блистательно сыгранные роли в «Зигзаге удачи», «Иронии судьбы...» и других рязановских фильмах создали актеру славу самобытного, узнаваемого артиста. Глубоким драматизмом отмечены роли Буркова в фильмах В. Шукшина, С. Бондарчука, Н. Губенко. Ранняя, безвременная смерть актера поставила крест на его планах и начинаниях. Дневниковые записи артиста стали основой книги «Хроника сердца», составленной и опубликованной его вдовой, Татьяной Ухаровой.
Фильмография
Актёр
- 8.6
Елки-палки!..1988, 84 минБесплатно
- 9.0
Осторожно, Василек!1985, 65 минБесплатно
- 8.6
Огни1984, 81 минБесплатно
- 8.1
Красиво жить не запретишь1982, 63 минБесплатно
- 8.6
Амнистия1981, 74 минБесплатно
- 8.7
Соседи1979, 63 минБесплатно
- 8.9
Человек, которому везло1978, 79 минБесплатно
- 8.9
Беда1977, 89 минБесплатно
- 9.0
Сумка инкассатора1977, 87 минБесплатно
- 9.5
Кадкина всякий знает1976, 75 минБесплатно
- 9.1
Так начиналась легенда1976, 61 минБесплатно
- 9.0
Крестьянский сын1975, 81 минБесплатно
- 8.9
Птицы над городом1974, 70 минБесплатно
- 9.4
Печки-лавочки1972, 95 минБесплатно
- 8.6
Зося1967, 63 минБесплатно