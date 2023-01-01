Биография

Георгий Бурков – актер, режиссер и сценарист. Годы жизни: 1933 – 1990. Удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР». С детства мечтал стать актером, однако пройти конкурс ни в один из театральных вузов столицы ему не удалось. Жил в Перми. Будучи студентом университета, занимался в студии Пермского театра драмы. Несколько сезонов отыграл на провинциальных сценах, после чего получил приглашение в Москву. С 1965 работал в разных московских театрах. В конце 80-х попробовал себя в качестве сценариста и режиссера, возглавил Центр культуры имени Шукшина. Мария, дочь Георгия Буркова, по примеру родителей стала актрисой. Начав сниматься в кино в середине 60-х, быстро стал одним из любимых актеров Эльдара Рязанова. Блистательно сыгранные роли в «Зигзаге удачи», «Иронии судьбы...» и других рязановских фильмах создали актеру славу самобытного, узнаваемого артиста. Глубоким драматизмом отмечены роли Буркова в фильмах В. Шукшина, С. Бондарчука, Н. Губенко. Ранняя, безвременная смерть актера поставила крест на его планах и начинаниях. Дневниковые записи артиста стали основой книги «Хроника сердца», составленной и опубликованной его вдовой, Татьяной Ухаровой.