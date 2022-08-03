Старики-разбойники
Старики-разбойники (фильм, 1971) смотреть онлайн

1971, Старики-разбойники
Драма, Криминал86 мин12+
О фильме

Николай Мячиков — следователь во возрасте, которому уже положено отправляться на пенсию. Мужчина категорически не желает оставлять работу своей жизни уходить на заслуженный отдых, чем озадачивает руководство, ведь занять его место уже готовится новый сотрудник.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

