Биография

Ольга Аросева – одна из самых знаменитых актрис советского периода – пользовалась огромной популярностью у зрителей. Родилась Ольга Александровна в декабре 1925 года в Москве. Имеет большое количество наград. Удостоена почетного звания «Народная артистка РСФСР» и государственной премии им. Станиславского. Детство будущей артистки прошло за границей, так как ее отец был дипломатом. С 1933 года семья жила в столице. Во время учебы Оля играла на школьной сцене и занималась в театре-студии. Окончив школу, поступила в цирковое училище. Следующим этапом была учеба в театральном училище, которое Ольга не закончила. Она устроилась на работу в Ленинградский театр музыкальной комедии, прибывший в столицу на гастроли. Аросева уехала в Ленинград, где играла в спектаклях до 1950 года. Вернувшись в Москву, служила в труппе Театра сатиры. У Аросевой была бурная личная жизнь. Официально она выходила замуж 4 раза. Но все браки оказались недолговечными. Детей у актрисы не было. В кино Ольга начала сниматься сразу после войны, но ее роли были всего лишь эпизодическими. Первую значимую роль Аросева сыграла в комедии Э. Рязанова «Берегись автомобиля». С 1989 года актриса была участницей знаменитой телепередачи «Кабачок "13 стульев"», где ей достался экстравагантный персонаж – пани Моника. Это развлекательное шоу продержалось на пике популярности более 10 лет. Параллельно на экраны выходили фильмы с участием Аросевой. В 80-е и 90-е годы актриса снималась редко, большая часть ее ролей была на театральной сцене. Зато в начале нового века она с триумфом вернулась на экраны, сыграв в фильмах «Афинские вечера», «Самая красивая» и «Сваты».