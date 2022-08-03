Два дня чудес
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Два дня чудес

Два дня чудес (фильм, 1970) смотреть онлайн

8.81970, Два дня чудес
Комедия63 мин6+

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О фильме

Устав от бесконечных претензий, отец и сын Мурашевы, чтобы лучше понять проблемы друг друга, решили поменяться своими обязанностями, воспользовавшись услугами двух молоденьких фей-студенток...

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два дня чудес»