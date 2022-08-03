Слоненок пошел учиться (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
9.41984, Слоненок пошел учиться
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+
О фильме
Герой фильма — маленький Слонeнок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ИУРежиссёр
Иван
Уфимцев
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- Актриса
Ольга
Аросева
- Актриса
Елена
Санаева
- Актёр
Георгий
Вицин
- МВАктриса
Мария
Виноградова
- Актриса
Александра
Назарова
- ЕКАктёр
Ефим
Кациров
- МКАктриса
Маргарита
Корабельникова
- ДССценарист
Давид
Самойлов
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- ГФМонтажёр
Галина
Филатова
- АВОператор
Александр
Виханский
- ИДОператор
Игорь
Дианов
- ИККомпозитор
Игорь
Космачев