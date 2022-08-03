Слоненок пошел учиться
Слоненок пошел учиться

Слоненок пошел учиться (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

1984, Слоненок пошел учиться
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин6+

О фильме

Герой фильма — маленький Слонeнок, который мечтал учиться и которого мама-слониха отдала в школу, где учились мышата.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb