Биография

Александра Назарова – актриса из РФ, работавшая в театре и кино. Присвоено звание народной артистки России. Выросла в актерской семье. Еще в 6-летнем возрасте сыграла на театральной сцене. Дебютной ролью стало появление в спектакле под названием «Нора». После школы пошла учиться в театральный институт им. Островского в Ленинграде. Сразу после его окончания актрису пригласили в Центральный детский театр, где она пробыла в составе труппы целых 4 года. Долгое время работала в Московском драмтеатре им. Ермоловой. Число ролей Назаровой в кинокартинах достигло 90. Дважды выходила замуж. Был сын Дмитрий, который трагически погиб в 2011 году. Ей осталась под опеку внучка Александра. Дебютировала в кинематографе в 1961 году. Именно тогда вышел фильм с участием Назаровой «А если это любовь?», где ей досталась роль Нади Брагиной. После этого на счету Александры было еще немало кинолент. Среди них наиболее яркие: «Чужие тайны», «Ванька», «Выкрутасы», «Долгожданная любовь», «Держи меня крепче», «Кадеты», «Серая мышь» и другие. Известна и в качестве актрисы дубляжа. Озвучивала фильмы «Босиком по мостовой», «Утиные истории», «Семейка Крудс», «Игрушка» и многие другие.