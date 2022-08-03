Мандерлей (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.42005, Manderlay
Драма132 мин18+
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О фильме
Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад...
СтранаНидерланды, США, Дания, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Швеция
ЖанрДрама
КачествоSD
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Ларс
фон Триер
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- ИДАктёр
Исаак
Де Банколе
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Уиллем
Дефо
- МААктёр
Микаэль
Абитбуль
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ДБАктёр
Джефри
Бейтмен
- ВБАктёр
Вёрджил
Брэмли
- РБАктёр
Рубен
Бринкман
- Сценарист
Ларс
фон Триер
- ЮБПродюсер
Юмбер
Бальсан
- Продюсер
Джиллиан
Берри
- Продюсер
Беттина
Брокемпер
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- Актриса дубляжа
Александра
Назарова
- ПГХудожник
Петер
Грант
- МРХудожница
Манон
Расмуссен
- МММонтажёр
Молли
Марлен Стенсгаард
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл
- ЙХКомпозитор
Йоахим
Хольбек