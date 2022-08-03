Мандерлей
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Мандерлей

Мандерлей (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.42005, Manderlay
Драма132 мин18+

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О фильме

Через два месяца после описанных в «Догвилле» событий Грейс оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад...

Страна
Нидерланды, США, Дания, Италия, Франция, Великобритания, Германия, Швеция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
132 мин / 02:12

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мандерлей»