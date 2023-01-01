Биография

Лорен Бэколл – знаменитая американская актриса – родилась в 1924 году в уникальном районе Нью-Йорка – Бронксе. Американский институт кино признал актрису величайшей голливудской кинозвездой. Бэколл – обладательница нескольких почетных премий, в том числе «Оскара». Лорен появилась на свет в небогатой еврейской семье. Девочка была необыкновенно красивой, но детство ее нельзя назвать счастливым. Родители расстались, а пятилетнюю Лорен взяли на воспитание богатые родственники. Она обучалась в престижной школе, затем стала студенткой американской академии, в которой изучала драматическое искусство. Вскоре красавицу с идеальной фигурой пригласили попробовать себя в качестве модели. Девушка несколько лет снималась для популярных журналов, пока ее не заметил режиссер Х. Хоукс и не пригласил на роль в свою картину «Иметь и не иметь». На съемочной площадке девушка встретила будущего мужа – актера Х. Богарта. После его кончины в 1957 году Бэколл осталась с двумя детьми на руках. В этот сложный период ее поддержал Ф. Синатра. Вторым мужем актрисы стал ее коллега Д. Робардс. После первого удачного фильма Лорен приобрела любовь миллионов зрителей. Следующие роли актриса сыграла в кинолентах «Глубокий сон» и «Паутина». В 50-х годах Бэколл уже сама выбирала интересующий ее проект из множества предложений. Она снималась со знаменитыми голливудскими актерами. В известной картине «Как выйти замуж за миллионера» ее партнершей была сама М. Монро. В конце 60-х актриса переключилась на театральные постановки и получила первую премию «Тони» за роль в спектакле «Аплодисменты». Одним из самых известных фильмов с участием Лорен Бэколл стала картина «Убийство в \"Восточном экспрессе\"». Свои главные награды Лорен получила уже в зрелом возрасте. Роль Бэколл в фильме «У зеркала два лица» была удостоена премии «Золотой Глобус». Актриса получила еще несколько престижных призов, а в 2010 году в ее копилке появился долгожданный «Оскар». За свою долгую творческую карьеру талантливая актриса сыграла не один десяток ярких запоминающихся ролей."