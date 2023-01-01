Убийство в Восточном экспрессе (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

Трансевропейский экспресс «Стамбул-Кале» попадает в снежный плен, и в то же время в одном из купе обнаружен убитый пассажир. Но детектив Эркюль Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает ра�сследование.



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