Убийство в Восточном экспрессе
Wink
Фильмы
Убийство в Восточном экспрессе
8.81974, Murder on the Orient Express
Драмы, Криминал122 мин18+
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Убийство в Восточном экспрессе (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

Трансевропейский экспресс «Стамбул-Кале» попадает в снежный плен, и в то же время в одном из купе обнаружен убитый пассажир. Но детектив Эркюль Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает расследование.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Убийство в Восточном экспрессе»

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