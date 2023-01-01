8.81974, Murder on the Orient Express
Драмы, Криминал122 мин18+
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Убийство в Восточном экспрессе (фильм, 1974) смотреть онлайн
Сюжет
Трансевропейский экспресс «Стамбул-Кале» попадает в снежный плен, и в то же время в одном из купе обнаружен убитый пассажир. Но детектив Эркюль Пуаро оказывается рядом и прямо на месте начинает ра�сследование.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыКриминал, Драмы, Детективы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb
- СЛРежиссёр
Сидни
Люмет
- АФАктёр
Альберт
Финни
- Актриса
Лорен
Бэколл
- Актёр
Мартин
Болсам
- Актриса
Ванесса
Редгрейв
- МЙАктёр
Майкл
Йорк
- ЖБАктриса
Жаклин
Биссет
- ИБАктриса
Ингрид
Бергман
- Актёр
Шон
Коннери
- Актёр
Жан-Пьер
Кассель
- ДГАктёр
Джон
Гилгуд
- ЭШСценарист
Энтони
Шэффер
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ДБПродюсер
Джон
Брабуне
- РБПродюсер
Ричард
Б. Гудвин
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ВРАктриса дубляжа
Виктория
Радунская
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ЛДАктриса дубляжа
Лариса
Данилина
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Разумовский
- ДСХудожник
Джек
Стефенс
- ТУХудожник
Тони
Уолтон
- ЭВМонтажёр
Энн
В. Коутс
- ДАОператор
Джеффри
Ансуорт
- РРКомпозитор
Ричард
Родни Беннетт