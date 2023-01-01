Биография

Шон Коннери — актер и продюсер Великобритании. Обладатель «Оскара», трехкратный обладатель «Золотого глобуса» и кинопремии BAFTA. Удостоен ордена Почетного легиона. В 2000 году посвящен в рыцарское звание. Родился в Фаунтинбридже 25 августа 1930 года. После учебы Шон стал молочником. Позже отправился служить на флот. Работать в театре начал в 1951 году, так как нуждался в стабильном заработке. В это же время начал серьезно увлекаться культуризмом, даже участвовал в конкурсе «Мистер Вселенная». Первую роль в кино Шон Коннери сыграл в 1958 году. У актера не было серьезных киноработ, пока он первым не сыграл агента Джеймса Бонда. После этого артист еще 6 раз появился на больших экранах в роли этого персонажа. За плечами Шона порядка 70 кинокартин. Среди них можно выделить «Индиана Джонс и последний Крестовый поход», «Знахарь» и прочие. За роль второго плана в фильме «Неприкасаемые» получил премию «Оскар». В кино снимался до 2012 года. В 2013 году издал книгу.