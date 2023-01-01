Хороший человек в Африке (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Западная Африка, маленькая страна Нинджана. Первый секретарь британского посольства молодой Морган Лифи по долгу службы вынужден изучать обычаи и нравов местных жителей. Морган пьет и мечтае�т вырваться из этой дыры. Ему удобно воспринимать аборигенов лишь только как покорную прислугу, а женщин — как объект для развлечений. И только непредвиденное происшествие заставляет дипломата взглянуть на вещи другими глазами.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ББРежиссёр
Брюс
Бересфорд
- КФАктёр
Колин
Фрилз
- Актёр
Шон
Коннери
- Актёр
Джон
Литгоу
- Актриса
Дайана
Ригг
- ЛГАктёр
Луис
Госсет мл.
- ДУАктриса
Джоэн�н
Уэлли
- СФАктриса
Сара-Джейн
Фентон
- МЭАктёр
Мейнард
Эзиаши
- ДКАктёр
Джереми
Кратчли
- УБСценарист
Уильям
Бойд
- ББПродюсер
Брюс
Бересфорд
- ДФПродюсер
Джон
Фидлер
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- Оператор
Анджей
Бартковяк
- ДДКомпозитор
Джон
Дю През