Хороший человек в Африке (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Западная Африка, маленькая страна Нинджана. Первый секретарь британского посольства молодой Морган Лифи по долгу службы вынужден изучать обычаи и нравов местных жителей. Морган пьет и мечтае�т вырваться из этой дыры. Ему удобно воспринимать аборигенов лишь только как покорную прислугу, а женщин — как объект для развлечений. И только непредвиденное происшествие заставляет дипломата взглянуть на вещи другими глазами.



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