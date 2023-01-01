Биография

Дайана Ригг — британская актриса театра и кино, художник. Обладательница премий «Эмми» и BAFTA TV. Родилась в Донкастере 20 июля 1938 года. Актерским мастерством заинтересовалась в 12 лет. Мать отдала Дайану в театральный кружок, и через год девочка уже вышла на сцену в образе Златовласки. Окончив школу, поступила в Королевскую академию. Как профессиональная актриса дебютировала в 1957 году в постановке «Кавказский меловой круг». Параллельно с театральной карьерой работала моделью. В 1959 году получила предложение от Королевского Шекспировского театра, с которым сотрудничала 12 лет. После этого играла в Национальном театре Великобритании и гастролировала за рубежом. За роль Медеи в одноименном спектакле актриса удостоилась премии «Тони». Дайана Ригг впервые появилась на экране в 1969 году в комедии «Сон в летнюю ночь». В этот же период сыграла возлюбленную Джеймса Бонда в шпионском боевике «На секретной службе Ее Величества» и Соню Винтер в криминальной комедии «Бюро убийств». Роль в сериале «Мстители» принесла актрисе широкую известность и премию BAFTA TV. После этого режиссеры приглашали Ригг на ключевые роли. Биография Дайаны пополнилась фильмами «Юлий Цезарь», «Больница», «Театр крови», «Зло под солнцем», «Король Лир», «На волосок от гибели», «Миссис Харрис едет в Париж», «Зоя», «Самсон и Далила», «Ребекка», «Миссис Брэдли», «Американец», «Виктория и Альберт», «Последний король», «Доктор Кто», «Альпийская сказка», «Разрисованная вуаль». С 2013 года Дайана Ригг играла Оленну Тирелл в культовом сериале «Игра престолов». Позже снялась в проектах «Искатели сокровищ», «Супергерой на полставки», «Ты, я и конец света», «Виктория», «Дыши ради нас». За роль мисс Коллинз в психологическом триллере «Прошлой ночью в Сохо» актрису номинировали на премию «Сатурн».