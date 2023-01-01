Зло под солнцем (фильм, 1981) смотреть онлайн

Пуаро получает заказ нарасследование дела оподмене ценнейшего бриллианта. Онотправляется надивный островок посреди Адриатики, гдесобирается изысканная публика. Небо ясно, море прозрачно, шампанское—со льда. НоЭркюль Пуаро этому нерад: емувсюду подсолнцем мерещится зло. Ивот—убийство. Усыщ�ика девять подозреваемых. Укаждого—мотив. Иу каждого—железное алиби. Даже Пуаро озадачен.



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