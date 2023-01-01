Зло под солнцем (фильм, 1981) смотреть онлайн
1981, Evil Under the Sun
Детектив, Криминал111 мин0+
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О фильме
Пуаро получает заказ нарасследование дела оподмене ценнейшего бриллианта. Онотправляется надивный островок посреди Адриатики, гдесобирается изысканная публика. Небо ясно, море прозрачно, шампанское—со льда. НоЭркюль Пуаро этому нерад: емувсюду подсолнцем мерещится зло. Ивот—убийство. Усыщ�ика девять подозреваемых. Укаждого—мотив. Иу каждого—железное алиби. Даже Пуаро озадачен.
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СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Детектив
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
- ГХРежиссёр
Гай
Хэмилтон
- РМАктёр
Родди
Макдауэлл
- ДМАктёр
Джеймс
Мейсон
- ПУАктёр
Питер
Устинов
- СМАктриса
Сильвия
Майлз
- ДБАктриса
Джейн
Биркин
- НКАктёр
Николас
Клей
- Актриса
Дайана
Ригг
- Актриса
Мэгги
Смит
- КБАктёр
Колин
Блейкли
- ДКАктёр
Денис
Куилли
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ЭШСценарист
Энтони
Шэффер
- БССценарист
Бэрри
Сэндлер
- МДПродюсер
Майкл
Джон Кнэтчбулл
- ДБПродюсер
Джон
Брабуне
- РБПродюсер
Ричард
Б. Гудвин
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ПХХудожник
Питер
Хоуитт
- КПКомпозитор
Коул
Портер