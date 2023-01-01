Зло под солнцем
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Зло под солнцем

Зло под солнцем (фильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Evil Under the Sun
Детектив, Криминал111 мин0+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Пуаро получает заказ нарасследование дела оподмене ценнейшего бриллианта. Онотправляется надивный островок посреди Адриатики, гдесобирается изысканная публика. Небо ясно, море прозрачно, шампанское—со льда. НоЭркюль Пуаро этому нерад: емувсюду подсолнцем мерещится зло. Ивот—убийство. Усыщика девять подозреваемых. Укаждого—мотив. Иу каждого—железное алиби. Даже Пуаро озадачен.

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Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Детектив
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Зло под солнцем»