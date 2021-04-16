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Игры
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Wink
Энтони Пауэлл
Энтони Пауэлл
Anthony Powell
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Карьера
Художник
Дата рождения
2 июня 1935 г.
(85 лет)
Дата смерти
16 апреля 2021 г.
Фильмография
Все
Художник
Художник
9.1
Зло под солнцем
1981
, 111 мин
9.2
Смерть на Ниле
1978
, 134 мин
8.9
Мотылек
1973
, 144 мин
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