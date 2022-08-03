Мотылек (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
8.91973, Papillon
Драма, Криминал144 мин18+
О фильме
За убийство, которого он не совершал, взломщик сейфов Анри Шарьер приговорен к пожизненному заключению и отправлен на каторгу. Прозванный Мотыльком из-за того, что на его груди вытатуирован этот символ воров, Анри совершает несколько попыток побега. В наказание власти надолго сажают его в карцер, а затем отправляют во Французскую Гвиану на остров Дьявола, со всех сторон окруженный океаном.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ФДРежиссёр
Франклин
Дж. Шаффнер
- СМАктёр
Стив
МакКуин
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ВДАктёр
Виктор
Джори
- ДГАктёр
Дон
Гордон
- ЭЦАктёр
Энтони
Цербе
- РДАктёр
Роберт
Димен
- ВПАктёр
Вудроу
Парфри
- БМАктёр
Билл
Муми
- ДКАктёр
Джордж
Кулурис
- РААктриса
Рэтна
Ассан
- ДТСценарист
Далтон
Трамбо
- ЛССценарист
Лоренцо
Семпл мл.
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- АШСценарист
Анри
Шарьер
- РДПродюсер
Робер
Дорфман
- ФДПродюсер
Франклин
Дж. Шаффнер
- РЛПродюсер
Роберт
Лафон
- ЭПХудожник
Энтони
Пауэлл
- ФДОператор
Фред
Дж. Конекэмп
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит