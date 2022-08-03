Мотылек (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

За убийство, которого он не совершал, взломщик сейфов Анри Шарьер приговорен к пожизненному заключению и отправлен на каторгу. Прозванный Мотыльком из-за того, что на его груди вытатуирован этот символ воров, Анри совершает несколько попыток побега. В наказание власти надолго сажают его в карцер, а затем отправляют во Французскую Гвиану на остров Дьявола, со всех сторон окруженный океаном.

