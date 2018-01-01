Wink
Фред Дж. Конекэмп
Фред Дж. Конекэмп

Фред Дж. Конекэмп

Fred J. Koenekamp

Карьера
Оператор
Дата рождения
11 ноября 1922 г. (94 года)
Дата смерти
31 мая 2017 г.

Фильмография

Оператор