Эмбрион
Wink
Фильмы
Эмбрион
6.51976, Embryo
Ужасы, Фантастика99 мин18+

Эмбрион (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Пол Холлистон — учeный, доктор. Он был женат, а его жена Николь уже ждала ребeнка. Но с ней произошeл несчастный случай, и она погибла. Вместе с ней погиб и неродившийся ребeнок Пола. А сам Пол остался вдовцом, сейчас он живeт вместе со своим сыном Гордоном и своей двоюродной сестрой Мартой Дуглас.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Эмбрион»