Эмбрион (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Пол Холлистон — учeный, доктор. Он был женат, а его жена Николь уже ждала ребeнка. Но с ней произошeл несчастный случай, и она погибла. Вместе с ней погиб и неродившийся ребeнок Пола. А сам Пол остался вдовцом, сейчас он живeт вместе со своим сыном Гордоном и своей двоюродной сестрой Мартой Дуглас.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.1 IMDb
- РНРежиссёр
Ральф
Нельсон
- РХАктёр
Рок
Хадсон
- БКАктриса
Барбара
Каррера
- Актриса
Дайан
Лэдд
- РМАктёр
Родди
Макдауэлл
- ЭШАктриса
Энн
Шедин
- ДЭАктёр
Джон
Элерик
- ВБАктёр
Винсент
Баггетта
- ДКАктёр
Джек
Колвин
- ДДАктриса
Др.
Джойс Бразерс
- ДУАктёр
Дик
Уинслоу
- АХПродюсер
Арнольд
Х. Орджолини
- МСПродюсер
Майкл
С. Глик
- СХПродюсер
Сэнди
Ховард
- ММХудожник
Мосс
Мэбри
- ДАМонтажёр
Джон
А. Мартинелли
- ФДОператор
Фред
Дж. Конекэмп
- ДМКомпозитор
Джил
Мелл