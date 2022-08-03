Эмбрион (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Пол Холлистон — учeный, доктор. Он был женат, а его жена Николь уже ждала ребeнка. Но с ней произошeл несчастный случай, и она погибла. Вместе с ней погиб и неродившийся ребeнок Пола. А сам Пол остался вдовцом, сейчас он живeт вместе со своим сыном Гордоном и своей двоюродной сестрой Мартой Дуглас.

