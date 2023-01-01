Биография

Дастин Хоффман – актер, режиссер и продюсер американского кино. Большинство его персонажей – отрицательные герои, но за свою творческую деятельность сыграл более 50 разноплановых ролей, поэтому его амплуа не ограничивается образами «плохих парней». За свои заслуги Хоффман дважды получал «Оскара», имеет шесть «Золотых Глобусов», трижды получал премию BAFTA. Стал обладателем «Золотого медведя» на Берлинском фестивале кино за достижения в мировом кинематографе. Мать Дастина Хоффмана выбрала ему имя в честь актера Дастина Фарнума. Она хотела, чтобы сын стал пианистом, но ему нравился театр. В 1957 году он играл в любительском театре в г. Пасадена, а затем в Нью-Йорке пробовал поступить на актерские курсы. После нескольких неудачных попыток его талант оценил знаменитый педагог Ли Страсберг, и юноша был зачислен в актерский класс консерватории Санта Моника Мьюзик. Первая роль Дастина Хоффмана в фильме «Выпускник» принесла ему сразу две кинопремии за лучший дебют. Вскоре после удачного старта он получает главную роль в ленте «Крамер против Крамера» и вновь заслуживает награду. В список его лучших картин также входят «Человек дождя», «Тутси», «Эпидемия», «Знакомство с Факерами», «Плутовство» и другие фильмы в комедийном, детективном, драматическом, приключенческом жанре.