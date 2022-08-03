Фильм Сапожник (2014)
О фильме
Фильм «Сапожник» (2014) — драматическая комедия с элементами фэнтези, снятая американским актером, сценаристом и режиссером Томасом Маккарти. Фильм «Сапожник» порадует зрителей оригинальным сюжетом, качественным юмором и актерским составом. В съемках фильма приняли участие Адам Сэндлер (Макс Симкин), Стив Бушеми, Дастин Хоффман и многие другие. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Сапожник» в хорошем качестве.Макс Симкин — сапожник в четвертом поколении. Макс работает сапожником, потому что мастерская перешла ему по наследству от отца, и он должен продолжать его дело, хотя это не делает его счастливым. Однажды Макс, ожидая нерадивого клиента, решает примерить его дорогие ботинки из крокодиловой кожи, о которых он может только мечтать. С удивлением и испугом Макс обнаруживает, что ботинки, прошитые на машинке отца, превращают его в клиента, сдавшего пару в ремонт. Перемерив находящуюся в его распоряжении обувь, Макс понимает, что может стать кем захочет. Чтобы узнать, как сапожник распорядится появившейся у него возможностью, советуем смотреть онлайн фильм «Сапожник» в хорошем качестве.
Рейтинг
- ТМРежиссёр
Том
Маккарти
- Актёр
Адам
Сэндлер
- ММАктёр
Метод
Мэн
- Актриса
Эллен
Баркин
- МДАктриса
Мелони
Диас
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ФУАктёр
Фриц
Уивер
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЛКАктриса
Линн
Коэн
- ТМСценарист
Том
Маккарти
- ПССценарист
Пол
Садо
- ТМПродюсер
Том
Маккарти
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- Продюсер
Майкл
Бедерман
- Продюсер
Николя
Картье
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актриса дубляжа
Ольга
Кузьмина
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- МТХудожница
Мелисса
Тот
- ТММонтажёр
Том
МакАрдл
- ВМОператор
В.
Мотт Хапфел III
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни
- НУКомпозитор
Ник
Урата