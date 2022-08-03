Сапожник
Wink
Фильмы
Сапожник
8.82014, The Cobbler
Фэнтези, Драма93 мин18+

Фильм Сапожник (2014)

О фильме

Фильм «Сапожник» (2014) — драматическая комедия с элементами фэнтези, снятая американским актером, сценаристом и режиссером Томасом Маккарти. Фильм «Сапожник» порадует зрителей оригинальным сюжетом, качественным юмором и актерским составом. В съемках фильма приняли участие Адам Сэндлер (Макс Симкин), Стив Бушеми, Дастин Хоффман и многие другие. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Сапожник» в хорошем качестве.Макс Симкин — сапожник в четвертом поколении. Макс работает сапожником, потому что мастерская перешла ему по наследству от отца, и он должен продолжать его дело, хотя это не делает его счастливым. Однажды Макс, ожидая нерадивого клиента, решает примерить его дорогие ботинки из крокодиловой кожи, о которых он может только мечтать. С удивлением и испугом Макс обнаруживает, что ботинки, прошитые на машинке отца, превращают его в клиента, сдавшего пару в ремонт. Перемерив находящуюся в его распоряжении обувь, Макс понимает, что может стать кем захочет. Чтобы узнать, как сапожник распорядится появившейся у него возможностью, советуем смотреть онлайн фильм «Сапожник» в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сапожник»