Биография

Адам Сэндлер — американский комик, актер и режиссер. Родился в Бруклине 9 сентября 1966 года. Артист учился в Центральной средней школе Манчестера и состоял в еврейской молодежной группе BBYO. Сэндлер окончил Tisch School of the Arts Нью-Йоркского университета в 1988 году. В начале своей карьеры Адам Сэндлер был актером шоу «Субботний вечер в прямом эфире», а затем снялся во многих голливудских фильмах. Комедийные роли артист сыграл в лентах «Билли Мэдисон», «Счастливчик Гилмор», «Маменькин сыночек», «Певец на свадьбе», «Большой папа», «Миллионер поневоле», «50 первых поцелуев», «Все или ничего», «Клик: С пультом по жизни», «Одноклассники», «Притворись моей женой», «Одноклассники 2», «Смешанные», «Убийство на яхте» и «Хэллоуин Хьюби». Он также озвучивал Дэйви, Вайти и Элеонор в мультфильме «Восемь безумных ночей» 2002 года и Дракулу в первых трех фильмах франшизы «Монстры на каникулах». Сэндлер получил высокую оценку за главные роли в авторских фильмах «Любовь, сбивающая с ног» Пола Томаса Андерсона, «Истории семьи Майровиц» Ноа Баумбака и «Неограненные алмазы» братьев Сэфди, последний из которых принес ему премию Independent Spirit Award за лучшую мужскую роль.