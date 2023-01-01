Биография

Ольга Кузьмина – актриса, которую на улицах часто называют Настей, так как именно эта роль в сериале «Кухня» принесла ей популярность и сделала узнаваемой. Ольга родилась в 1987 году в Москве. С детства занималась хореографией и акробатикой. Танцы из увлечения превратились в профессию. Девочка танцевала в студии Игоря Моисеева и ансамбле «Школьные годы». Окончив ГИТИС, стала работать в Театре Луны. Муж Ольги Кузьминой не имеет никакого отношения к миру кино и шоу-бизнеса. Алексей, с которым они вместе со студенческих лет, работает психологом в ОМОН. У пары есть сын Гордей. Во время беременности актриса снималась в сериале «Кухня». Героиня Настя вынашивала ребенка от возлюбленного Кости. В фильмах Ольга Кузьмина появилась еще девочкой. Она снялась в Ералаше. А роли официантки Насти, так полюбившейся зрителям, предшествовало много других. Среди них работы в успешных фильмах и сериалах: «Счастливы вместе», «Маргоша», «Сибирь. Монамур», «Карпов». Чтобы органично смотреться в качестве работницы ресторана, актриса вместе с коллегами посещала курсы официантов. Миловидную Настю она исполнила и в полнометражном фильме «Кухня в Париже», а затем в ситкоме «Отель \"Элион\"». Одну из главных ролей актриса сыграла в двух частях комедии «Одноклассницы»."