Сказочный патруль. Хроники чудес
Wink
Детям
Сказочный патруль. Хроники чудес

Сказочный патруль. Хроники чудес (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Сказочный патруль. Хроники чудес 1 сезон
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультсериал, дополняющий сюжет оригинального «Сказочного патруля» историями любимых персонажей. Откуда взялся Разноцветик? Что случилось с Зайкой, когда Снежка оставила его в автобусе? Почему Аленка не знала о своих способностях? Какими были Иванушка и Василиса Васильевна, когда учились в колледже? Об этом и многом другом, что не попало в основной сериал, вы узнаете, посмотрев все серии мультфильма «Сказочный патруль. Хроники чудес» онлайн в видеосервисе Wink.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»

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