Сказочный патруль. Хроники чудес. Сезон 1. Серия 3
Wink
Детям
Сказочный патруль. Хроники чудес
1-й сезон
3-я серия

Сказочный патруль. Хроники чудес (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92019, Сказочный патруль. Хроники чудес. Сезон 1. Серия 3
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мультсериал, дополняющий сюжет оригинального «Сказочного патруля» историями любимых персонажей. Откуда взялся Разноцветик? Что случилось с Зайкой, когда Снежка оставила его в автобусе? Почему Аленка не знала о своих способностях? Какими были Иванушка и Василиса Васильевна, когда учились в колледже? Об этом и многом другом, что не попало в основной сериал, вы узнаете, посмотрев все серии мультфильма «Сказочный патруль. Хроники чудес» онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сказочный патруль. Хроники чудес»