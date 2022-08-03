Сказочный патруль. Хроники чудес (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Мультсериал, дополняющий сюжет оригинального «Сказочного патруля» историями любимых персонажей. Откуда взялся Разноцветик? Что случилось с Зайкой, когда Снежка оставила его в автобусе? Почему Аленка не знала о своих способностях? Какими были Иванушка и Василиса Васильевна, когда учились в колледже? Об этом и многом другом, что не попало в основной сериал, вы узнаете, посмотрев все серии мультфильма «Сказочный патруль. Хроники чудес» онлайн в видеосервисе Wink.

