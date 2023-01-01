Биография

Мирослава Карпович — российская актриса театра и кино. Обладательница премии «Золотой лист». Родилась в Бердянске 1 марта 1986 года. После окончания школы прошла отбор в знаменитую Школу-студию МХАТ. Получив диплом, играла в постановках «Пышка», «С любимыми не расставайтесь», «Переполох в голубятне», «По семейным обстоятельствам», «Однажды в Париже», «Ханума», «Истории похождений». Принимала участие в радиоспектакле «Переходный возраст». Фильмография Мирославы Карпович насчитывает более 30 работ. Ее первая большая роль — Маша из сериала «Папины дочки». Также актрису можно встретить в проектах «Тариф Новогодний», «Мальдивы подождут», «Друг на продажу», «Мой любимый гений», «Побег за мечтой», «Невеста».