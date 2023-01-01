Папины дочки (сериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Легендарная комедия о семейном психотерапевте, который в одночасье становится отцом-одиночкой.



Сергей Васнецов — востребованный врач, достойный муж и папа пятерых дочерей. В один день его жизнь переворачивается с ног на голову: жена сбегает к любовнику в Канаду, оставляя бывшему не только бытовые дела, но и воспитание детей. На фоне неурядиц карьера мужчины тоже оказывается под угрозой, ведь какому клиенту понравится, когда специалист жалуется на свои проблемы. Ситуацию усугубляет и теща Сергея, строгая Антонина Семеновна, живущая в квартире напротив. Но главный вопрос — как воспитывать Машу, Дашу, Женю, Галину Сергеевну и Пуговку, характеры которых дают о себе знать каждую минуту?



Если не терпится узнать, как брошенный на амбразуру отец справляется с ситуацией, оставайтесь с Wink и смотрите «Папины дочки» — сериал, все сезоны которого бесплатно доступны на нашем видеосервисе уже сейчас!



Все сезоны сериала Папины дочки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.