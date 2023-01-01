Папины дочки (сериал, 2007) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+22 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+23 мин
Папины дочки
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
Сюжет
Легендарная комедия о семейном психотерапевте, который в одночасье становится отцом-одиночкой.
Сергей Васнецов — востребованный врач, достойный муж и папа пятерых дочерей. В один день его жизнь переворачивается с ног на голову: жена сбегает к любовнику в Канаду, оставляя бывшему не только бытовые дела, но и воспитание детей. На фоне неурядиц карьера мужчины тоже оказывается под угрозой, ведь какому клиенту понравится, когда специалист жалуется на свои проблемы. Ситуацию усугубляет и теща Сергея, строгая Антонина Семеновна, живущая в квартире напротив. Но главный вопрос — как воспитывать Машу, Дашу, Женю, Галину Сергеевну и Пуговку, характеры которых дают о себе знать каждую минуту?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ирина
Васильева
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Карен
Захаров
- Режиссёр
Сергей
Алдонин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актриса
Мирослава
Карпович
- Актриса
Анастасия
Сиваева
- Актриса
Елизавета
Арзамасова
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Екатерина
Старшова
- Актриса
Нонна
Гришаева
- Актриса
Мария
Сёмкина
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Александр
Самойленко
- Сценарист
Вячеслав
Дусмухаметов
- Сценарист
Антон
Морозенко
- Сценарист
Максим
Вахитов
- ЕССценарист
Евгений
Соболев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Константин
Кикичев
- ТДПродюсер
Татьяна
Давтян
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ВДХудожник
Владимир
Дудкин
- АТМонтажёр
Анастасия
Таратухина
- БЛМонтажёр
Борис
Ликин
- СПОператор
Сергей
Песок
- Оператор
Вячеслав
Быстрицкий
- Композитор
Владимир
Кристовский
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Боканов
- Композитор
Сергей
Кристовский