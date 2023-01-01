Папины дочки
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Папины дочки
9.32007, Папины дочки 20 сезонов
Комедии, Семейные16+
Отец-одиночка воспитывает пять дочерей: популярный семейный ситком нулевых

Папины дочки (сериал, 2007) смотреть онлайн

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Сюжет

Легендарная комедия о семейном психотерапевте, который в одночасье становится отцом-одиночкой.

Сергей Васнецов — востребованный врач, достойный муж и папа пятерых дочерей. В один день его жизнь переворачивается с ног на голову: жена сбегает к любовнику в Канаду, оставляя бывшему не только бытовые дела, но и воспитание детей. На фоне неурядиц карьера мужчины тоже оказывается под угрозой, ведь какому клиенту понравится, когда специалист жалуется на свои проблемы. Ситуацию усугубляет и теща Сергея, строгая Антонина Семеновна, живущая в квартире напротив. Но главный вопрос — как воспитывать Машу, Дашу, Женю, Галину Сергеевну и Пуговку, характеры которых дают о себе знать каждую минуту?

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папины дочки»

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