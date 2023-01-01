Биография

Нонна Гришаева — актриса, певица и ведущая. Заслуженная артистка России. Родилась в Одессе 21 июля 1971 года. В пятилетнем возрасте засветилась в картине «Фотографии на сцене», а в 1981 году впервые оказалась на сцене местного театра оперетты. После получения аттестата отправилась покорять Москву и прошла отбор в театральный институт, затем служила в Государственном театре имени Вахтангова. Активно работала на телевидении — вела программы «Две звезды», «Нонна, давай», также входила в состав юмористической передачи «Большая разница». В фильмографии Нонны Гришаевой — более 70 работ. Ее дебютными проектами стали картины «Риск без контракта», «Первый удар». Исполнила главные роли в сериале «Папины дочки» и фильмах «Zолушка», «Мужчина с гарантией». Также ее знают по комедиям «День выборов» и «День радио», которые сняли на основе одноименных спектаклей.