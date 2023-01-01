Нонна Гришаева
- Карьера
- Актриса, Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 21 июля 1971 г. (53 года)
Биография
Нонна Гришаева — актриса, певица и ведущая. Заслуженная артистка России. Родилась в Одессе 21 июля 1971 года. В пятилетнем возрасте засветилась в картине «Фотографии на сцене», а в 1981 году впервые оказалась на сцене местного театра оперетты. После получения аттестата отправилась покорять Москву и прошла отбор в театральный институт, затем служила в Государственном театре имени Вахтангова. Активно работала на телевидении — вела программы «Две звезды», «Нонна, давай», также входила в состав юмористической передачи «Большая разница». В фильмографии Нонны Гришаевой — более 70 работ. Ее дебютными проектами стали картины «Риск без контракта», «Первый удар». Исполнила главные роли в сериале «Папины дочки» и фильмах «Zолушка», «Мужчина с гарантией». Также ее знают по комедиям «День выборов» и «День радио», которые сняли на основе одноименных спектаклей.
Фильмография
Актриса
- 9.4
Папины дочки. Новые2023
- 9.5
Со дна вершины2017, 106 минБесплатно
- 9.1
Следствие любви2016Бесплатно
- 8.7
Срочно выйду замуж2015, 103 минБесплатно
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 9.0
Белка и Стрелка: Лунные приключения2013, 71 минБесплатно
- 9.3
Как поймать перо Жар-Птицы2013, 65 мин
- 8.4
Коммунальный детектив2013, 90 минБесплатно
- 9.1
Тот еще Карлсон!2012, 80 минБесплатно
- 8.9
All inclusive, или Все включено2011, 92 мин
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин
- 9.1
День радио2008, 98 мин
- 9.2
День выборов2007, 122 мин
- 9.3
Папины дочки2007