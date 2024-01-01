Манюня: День рождения Ба (фильм, 2024) смотреть онлайн

Добрая приключенческая комедия о дружбе и семейных ценностях, завершаюшая популярную франшизу о любимой героине. «Манюня: День рождения Ба» — фильм, пятый по счету в серии, созданный по мотивам книги армянской писательницы Наринэ Абгарян. «Манюня: День рождения Ба» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



Три неразлучные подруги Манюня, Наринэ и Каринэ отправляются на летние каникулы к Ба, у которой как раз в этом году намечается масштабный праздник — юбилей в честь 70-летия. На торжество приедут много гостей, в том числе кузина Ба — тетя Фая. Чтобы праздник прошел именно так, как хочет именниница, с организацией помогают семьи Шац и Абгарян. Однако предпразничная суета оборачивается кошмаром, в котором кузина портит прическу Ба, баран для шашлыка сбегает, а торт оказывается испорченным. Кроме того, девочки осознают, что не приготовили подарки к юбилею, и стараются срочно исправить эту оплошность.



Смогут ли девочки спасти торжество и устроить для Ба самый лучший юбилей в ее жизни? Узнаете в семейной комедии «Манюня: День рождения Ба» — смотреть добрую и веселую киноленту можно на Wink.



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