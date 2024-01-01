Манюня: День рождения Ба (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Добрая приключенческая комедия о дружбе и семейных ценностях, завершаюшая популярную франшизу о любимой героине. «Манюня: День рождения Ба» — фильм, пятый по счету в серии, созданный по мотивам книги армянской писательницы Наринэ Абгарян. «Манюня: День рождения Ба» смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.
Три неразлучные подруги Манюня, Наринэ и Каринэ отправляются на летние каникулы к Ба, у которой как раз в этом году намечается масштабный праздник — юбилей в честь 70-летия. На торжество приедут много гостей, в том числе кузина Ба — тетя Фая. Чтобы праздник прошел именно так, как хочет именниница, с организацией помогают семьи Шац и Абгарян. Однако предпразничная суета оборачивается кошмаром, в котором кузина портит прическу Ба, баран для шашлыка сбегает, а торт оказывается испорченным. Кроме того, девочки осознают, что не приготовили подарки к юбилею, и стараются срочно исправить эту оплошность.
Смогут ли девочки спасти торжество и устроить для Ба самый лучший юбилей в ее жизни? Узнаете в семейной комедии «Манюня: День рождения Ба» — смотреть добрую и веселую киноленту можно на Wink.
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Рейтинг
- АМРежиссёр
Арман
Марутян
- ЕТАктриса
Екатерина
Темн�ова
- Актриса
Карина
Каграманян
- КМАктриса
Карина
Мнацаканян
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- ММАктриса
Мариам
Мано
- АГАктёр
Арсен
Григорян
- АНАктёр
Арман
Навасардян
- ТПАктриса
Тамара
Петросян
- АААктриса
Анна
Андреасян
- МХАктриса
Маргарита
Хачатрян
- НАСценарист
Нара
Акобян
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- НАСценарист
Наринэ
Абгарян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- АМПродюсер
Арман
Марутян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- АТПродюсер
Айк
Тадевосян
- ТШПродюсер
Тимофей
Шмелев
- Актриса дубляжа
Нонна
Гришаева
- ВЦАктёр дубляжа
Владимир
Цупка
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛСХудожница
Лусине
Саргсян
- АПХудожница
Асмик
Петросян
- ДГМонтажёр
Денис
Гуляр
- АБОператор
Арго
Бароян