Биография

Карина Каграманян — российская актриса кино и дубляжа. Родилась в Москве 26 июня 2010 года. В детстве посещала модельное агентство, занималась танцами, активно участвовала в творческих конкурсах. Окончила детскую музыкальную школу имени Глиэр с красным дипломом, где занималась академическим вокалом, училась играть на флейте и фортепиано. С 10 лет осваивала технику сценического боя. Учится в школе с углубленным изучением иностранных языков, свободно говорит на английском. Карина Каграманян дебютировала на экранах в небольшом эпизоде сериала «Последний мент». В большом кино появилась в военной драме Павла Чухрая «Холодное танго» 2017 года. Затем последовали фильмы «Непрощенный», «Детство», «В иные миры», сериалы «Смертельный номер», «Доктор Преображенский». Популярность Карине принесла роль Наринэ в сериале Армана Марутяна «Манюня». Позже на экраны вышло несколько полнометражных картин по мотивам сериала. В 2024 году снялась в мини-сериале «Блогеры на каникулах». Актриса также выходила на сцену МХАТа, где играла девочку в постановке «Человек-подушка» режиссера Кирилла Серебренникова. Озвучивала героев в таких фильмах, как «Мертвые не причиняют боли» 2023 года и «Бал сумасшедших» того же года.