Манюня: Приключения в деревне (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Рыжая хохотушка едет к бабушке в деревню на лето и находит там новые приключения, на этот раз сказочные. «Манюня: Приключения в деревне» — фильм 2024 года из популярной комедийной франшизы, который да�рит хорошее настроение и подходит для просмотра всей семьей!



Наринэ, Каринэ и Манюня готовы провести лето у бабушки Насти, в ее деревенском домике подальше от городской суеты. В русской деревне своя атмосфера, и поначалу на месте трем девицам все кажется необычным и обещает чудесный отдых. Однако перезнакомившись со всеми соседями и осмотрев окрестности, девочки скоро теряют интерес. На них нападает ужасная скука! Дни до заветного возвращения домой тянутся медленно, и трое непосед решаются зайти к местной знахарке Бабаке. Про нее давно ходят слухи, что, мол, она колдунья и мужа своего в ворона превратила, чтобы он служил ей много лет. Взамен на исполнение своего желания они соглашаются выполнить для старухи несколько заданий. И в этих приключениях они не раз почувствуют себя будто в русских народных сказках!



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