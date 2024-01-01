Манюня: Приключения в деревне (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Рыжая хохотушка едет к бабушке в деревню на лето и находит там новые приключения, на этот раз сказочные. «Манюня: Приключения в деревне» — фильм 2024 года из популярной комедийной франшизы, который да�рит хорошее настроение и подходит для просмотра всей семьей!
Наринэ, Каринэ и Манюня готовы провести лето у бабушки Насти, в ее деревенском домике подальше от городской суеты. В русской деревне своя атмосфера, и поначалу на месте трем девицам все кажется необычным и обещает чудесный отдых. Однако перезнакомившись со всеми соседями и осмотрев окрестности, девочки скоро теряют интерес. На них нападает ужасная скука! Дни до заветного возвращения домой тянутся медленно, и трое непосед решаются зайти к местной знахарке Бабаке. Про нее давно ходят слухи, что, мол, она колдунья и мужа своего в ворона превратила, чтобы он служил ей много лет. Взамен на исполнение своего желания они соглашаются выполнить для старухи несколько заданий. И в этих приключениях они не раз почувствуют себя будто в русских народных сказках!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Приключения
Рейтинг
- ДГРежиссёр
Денис
Гуляр
- ЕТАктриса
Екатерина
Темнова
- Актриса
Карина
Каграманян
- КМАктриса
Карина
Мнацаканян
- ДСАктриса
Джульетта
Степанян
- СПАктриса
София
Петрова
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Оскар
Кучера
- Актёр
Олег
Комаров
- НАСценарист
Нара
Акобян
- ГАСценарист
Гайк
Асатрян
- НАСценарист
Наринэ
Абгарян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- НКОператор
Никита
Колчин
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ЭАКомпозитор
Эдгар
Акобян
- МККомпозитор
Манук
Казарян