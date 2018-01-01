WinkГеоргий Шабанов
Георгий Шабанов
- Карьера
- Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 10 октября 1976 г. (49 лет)
Фильмография
Сценарист
Продюсер
- 9.4
Твое сердце будет разбито2026, 128 мин
- 9.2
Семьянин2025, 98 мин
- 9.3
Сводишь с ума2025, 99 мин
- 8.4
Высокий сезон2025
- 8.9
Укради мою мечту2025, 96 мин
- 8.8
Беги2025, 83 мин
- 9.1
Чужие деньги2025
- 8.8
Дети перемен2024
- 8.9
Поймай собаку, если сможешь2024, 95 мин
- 9.3
Манюня: День рождения Ба2024, 77 мин
- 9.3
Манюня: Приключения в деревне2024, 84 мин
- 8.8
Бультерьер2022, 91 мин
- 7.8
Голова-жестянка2022, 110 мин
- 7.4
Голиаф2022, 92 мин
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 9.3
Завтрак у папы2015, 88 мин