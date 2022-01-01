Голова-жестянка фильм смотреть онлайн

Сюжет

Яркая история взросления девочки, которая за свой вздорный характер получила прозвище Жесть. 16-летней Жене палец в рот не клади. Знакомые называют ее Жестью — за сложный характер и зашкаливающую эмоциональность. Однажды Женя неудачно падает, получает сотрясение мозга и травму ноги. Теперь она вынуждена передвигаться с тросточкой и стала еще невыносимее. В своих бедах она винит своего бывшего — парня по фамилии Приходько. У того, в свою очередь, тоже немало претензий к Жене. Но появление в ее жизни руководителя детского кружка робототехники Святослава помогает девушке взглянуть на свою жизнь по-другому.



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