7.72022, Голова-жестянка
Драмы, Комедии110 мин16+
16-летняя девочка по прозвищу Жесть попадает в кружок робототехники, который изменит ее жизнь
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Голова-жестянка фильм смотреть онлайн
Сюжет
Яркая история взросления девочки, которая за свой вздорный характер получила прозвище Жесть. 16-летней Жене палец в рот не клади. Знакомые называют ее Жестью — за сложный характер и зашкаливающую эмоциональность. Однажды Женя неудачно падает, получает сотрясение мозга и травму ноги. Теперь она вынуждена передвигаться с тросточкой и стала еще невыносимее. В своих бедах она винит своего бывшего — парня по фамилии Приходько. У того, в свою очередь, тоже немало претензий к Жене. Но появление в ее жизни руководителя детского кружка робототехники Святослава помогает девушке взглянуть на свою жизнь по-другому.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ИКРежиссёр
Иван
Капитонов
- Актриса
Варвара
Володина
- ОЧАктёр
Олег
Чугунов
- Актёр
Сергей
Гилев
- ТЯАктриса
Татьяна
Яковенко
- АПАктриса
Анна
Попова
- ДВАктёр
Даниил
Вершинин
- НКАктриса
Наталья
Кудряшова
- Актёр
Владимир
Селезнев
- Актёр
Юрий
Ицков
- ДМАктёр
Дима
Мальков
- СОСценарист
Серафима
Орлова
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- ТЯПродюсер
Татьяна
Яковенко
- ЕСХудожница
Евгения
Соболева
- ВВМонтажёр
Владислав
Вдовин
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- МЧОператор
Максим
Чирков
- МДКомпозитор
Марк
Дорбский