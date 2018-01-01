Биография

Татьяна Яковенко — актриса и продюсер. Заслуженная артистка РФ. Родилась в Москве 25 августа 1964 года. В школе Таня проявила себя как творческая личность — участвовала в самодеятельности, занималась хореографией. Играла в театральных постановках, не боялась выходить на сцену и выступать перед зрителями. Родители заметили ее способности и отправили дочь поступать в Щукинское училище. Девушка прошла конкурсные испытания с первого раза и под началом актрисы и педагога Татьяны Коптевой быстро освоила профессиональные навыки. В 1985 году она получила диплом и поступила в Театр на Покровке. В сценической биографии Яковенко много ярких ролей. Кроме участия в спектаклях‚ она вела несколько программ на телевидении. Работа в кино у Татьяны Яковенко началась в 1985 году с небольшой роли в мелодраме «Валентин и Валентина». Получив кинематографический опыт, сыграла заметных персонажей в фильмах «Жизнь одна», «Расплата», «Огуречная любовь». В 2012 году актриса снялась в документальном фильме Леонида Парфенова «Глаз божий», где сыграла Екатерину Фурцеву. В числе ее работ есть роль матери главной героини Нади в фильме «Апофегей»‚ снятой по одноименной повести Юрия Полякова.