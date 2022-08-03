По этапу (фильм, 2006) смотреть онлайн

По этапу
Драма, Исторический107 мин18+
О фильме

Действие исторической драмы, основанной на реальных событиях, разворачивается в 1946 году. В женский лагерь по ошибке доставляют немецких военнопленных. Советский полковник решает воспользоваться ситуацией и поручает женщинам путем соблазнения выведать у немцев секретную информацию.

Страна
Россия, Великобритания
Жанр
Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb