По этапу (фильм, 2006) смотреть онлайн

Действие исторической драмы, основанной на реальных событиях, разворачивается в 1946 году. В женский лагерь по ошибке доставляют немецких военнопленных. Советский полковник решает воспользоваться ситуацией и поручает женщинам путем соблазнения выведать у немцев секретную информацию.

