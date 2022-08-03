По этапу (фильм, 2006) смотреть онлайн
7.02006, По этапу
Драма, Исторический107 мин18+
О фильме
Действие исторической драмы, основанной на реальных событиях, разворачивается в 1946 году. В женский лагерь по ошибке доставляют немецких военнопленных. Советский полковник решает воспользоваться ситуацией и поручает женщинам путем соблазнения выведать у немцев секретную информацию.
СтранаРоссия, Великобритания
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ТРРежиссёр
Том
Робертс
- Актёр
Томас
Кречман
- Актриса
Вера
Фармига
- Актёр
Даниэль
Брюль
- НПАктриса
Натали
Пресс
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- ТРАктриса
Текла
Рютен
- Актёр
Евгений
Миронов
- БХАктриса
Беверли
Хотспрингс
- ТЯАктриса
Татьяна
Яковенко
- Актёр
Джон
Малкович
- НПСценарист
Наталия
Портнова
- СвСценарист
Саймон
ван дер Борг
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- КНПродюсер
Ками
Нахди
- САОператор
Сергей
Астахов