Биография

Даниэль Брюль — испанский продюсер, сценарист, режиссер и актер, прославившийся ролями в оскароносной картине «Бесславные ублюдки» и ленте, которая в 2008 году взяла целых три «Оскара» — «Ультиматум Борна». Брюль — обладатель награды Европейской киноакадемии и премии Гильдии американских киноактеров, номинант на BAFTA, «Золотой глобус» и «Спутник» за роль в многосерийном телесериале «Алиенист». Родился в Барселоне 16 июня 1978 года. Актер вырос в семье учительницы и режиссера-документалиста из Германии, детство прошло в немецком Кёльне. Ребенок говорил на нескольких языках, с ранних лет интересовался игрой на сцене. В гимназии Брюль участвовал в любительских театральных постановках, а в 15-летнем возрасте благодаря детскому актерскому агентству впервые появился на съемочной площадке — ему доверили эпизодическую роль в телефильме. Далее последовала череда незначительных работ, а настоящий успех пришел спустя почти 10 лет после первого появления на экране. Его принесла Даниэлю главная роль в картине «Гуд бай, Ленин!» Даниэль Брюль сыграл в более чем сотне проектов, включая такие знаменитые, как «Крабат. Ученик колдуна», «Счастливого Рождества», «Дамы в лиловом», «Сальвадор», «Гонка», «Жена смотрителя зоопарка», «Женщина в золотом» и «На Западном фронте без перемен», где он не только исполнил одну из главных ролей, но и выступил в роли продюсера. Также Брюль продюсировал киноленты «Моя Зои», «Мюнхенский матч» и комедийную драму «По соседству», для которой написал сценарий и выступил в качестве режиссера.