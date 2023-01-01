Расскажи мне кино
Wink
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Расскажи мне кино
2023, La contadora de películas
Драма111 мин18+

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Расскажи мне кино (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок всемье, живет внебольшом городке впустыне Чили. Самый долгожданный день недели—воскресенье, когда жители идут вкино, чтобы насладиться волшебными историями, переносящими ихв другие миры. Родители вскоре понимают, чтоу ихмаленькой дочери есть совершенно особый дар—сверхъестественная способность рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется повсему городу именяет судьбу семьи.

Расскажи мне кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, Испания, Чили
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Расскажи мне кино»