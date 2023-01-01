2023, La contadora de películas
Драма111 мин18+
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Расскажи мне кино (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок всемье, живет внебольшом городке впустыне Чили. Самый долгожданный день недели—воскресенье, когда жители идут вкино, чтобы насладиться волшебными историями, переносящими ихв другие миры. Родители вскоре понимают, чтоу ихмаленькой дочери есть совершенно особый дар—сверхъестественная способность рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется повсему городу именяет судьбу семьи.
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Рейтинг
- ЛШРежиссёр
Лоне
Шерфиг
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- Актёр
Даниэль
Брюль
- АдАктёр
Антонио
де ла Торре
- ТГАктриса
Тринидад
Гонзалес
- ГСАктёр
Гастон
Сальгадо
- РРСценарист
Рафа
Руссо
- УССценарист
Уолтер
Саллес
- Сценарист
Изабель
Койшет
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- ХГПродюсер
Хьюго
Грумбар
- ММПродюсер
Мануэль
Монсон
- МПХудожница
Мерсе
Палома
- БАМонтажёр
Бернат
Арагоньес
- ДАОператор
Даниэль
Араньо
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес