Расскажи мне кино (фильм, 2023) смотреть онлайн

1960-е годы. Мария Маргарита, младший ребенок всемье, живет внебольшом городке впустыне Чили. Самый долгожданный день недели—воскресенье, когда жители идут вкино, чтобы насладиться волшебными историями, переносящими ихв другие миры. Родители вскоре понимают, чтоу ихмаленькой дочери есть совершенно особый дар—сверхъестественная способность рассказывать киноистории. Слава Марии распространяется повсему городу именяет судьбу семьи.



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