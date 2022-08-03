Глава антитеррористического разведывательного подразделения в Гамбурге, Гюнтер Бахман охотится на беглого чеченского преступника Иссу Карпова. Спецслужбы других стран пытаются помешать команде Бахмана и поймать чеченца раньше, ведь на него можно повесить массу нераскрытых дел.

