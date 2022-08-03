Самый опасный человек (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.92014, A Most Wanted Man
Триллер, Драма116 мин18+
О фильме
Глава антитеррористического разведывательного подразделения в Гамбурге, Гюнтер Бахман охотится на беглого чеченского преступника Иссу Карпова. Спецслужбы других стран пытаются помешать команде Бахмана и поймать чеченца раньше, ведь на него можно повесить массу нераскрытых дел.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АКРежиссёр
Антон
Корбейн
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актёр
Уиллем
Дефо
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- НХАктриса
Нина
Хосс
- Актриса
Робин
Райт
- РБАктёр
Райнер
Бок
- ХЭАктёр
Хомаюн
Эршади
- МДАктёр
Мехди
Дехби
- Актёр
Даниэль
Брюль
- Сценарист
Стивен
Корнуэлл
- ДлСценарист
Джон
ле Карре
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- Продюсер
Саймон
Корнуэлл
- Продюсер
Стивен
Корнуэлл
- ГИПродюсер
Гэйл
Иган
- АХАктёр дубляжа
Анатолий
Хропов
- Актриса дубляжа
Дарья
Екамасова
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актёр дубляжа
Григорий
Добрыгин
- Актриса дубляжа
Светлана
Камынина
- КСМонтажёр
Клэр
Симпсон
- БДОператор
Бенуа
Деломм
- ХГКомпозитор
Херберт
Грёнемайер