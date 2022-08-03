Самый опасный человек
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Самый опасный человек

Самый опасный человек (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.92014, A Most Wanted Man
Триллер, Драма116 мин18+

О фильме

Глава антитеррористического разведывательного подразделения в Гамбурге, Гюнтер Бахман охотится на беглого чеченского преступника Иссу Карпова. Спецслужбы других стран пытаются помешать команде Бахмана и поймать чеченца раньше, ведь на него можно повесить массу нераскрытых дел.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Самый опасный человек»