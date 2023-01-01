Биография

Робин Райт — американская актриса, режиссер, продюсер. Трижды номинант и лауреат премии «Золотой глобус», восемь раз номинировалась на премию «Эмми», десять раз — на премию Гильдии актеров, трижды — на премию «Сатурн». Родилась в Далласе, США, 8 апреля 1966 года. В детстве Робин Райт любила танцы. Занимаясь в студии, мечтала о Бродвее. В 14 лет на улице встретила представителя модельного агентства и фотосессия с ее участием прошла успешно. Молодая фотомодель начала работу не только в Америке, но и в Европе, Японии. В 18 лет Робин Райт пригласили сниматься в сериале «Санта-Барбара», который сделал юную актрису мировой знаменитостью. За роль Келли Кэпвелл Робин три раза номинируют на Дневную премию «Эмми». Фэнтезийная комедия «Принцесса-невеста», где снялась Райт, попала в список «250 самых лучших фильмов». Работа актрисы в классике американского кинематографа «Форрест Гамп», где она сыграла вместе с Томом Хэнксом, сделала ее настоящей звездой. Полюбились зрителям ее героини в фильмах «Дом на краю света» с Колином Фарреллом, «Вторжение» с Джудом Лоу и Жюльет Бинош, «Девушка с татуировкой дракона», в фантастических блокбастерах «Чудо-женщина» и «Бегущий по лезвию 2049». Популярность Робин Райт выросла после съемок в проекте «Карточный домик» с Кевином Спейси. Она стала первой актрисой, удостоенной премии «Золотой глобус» за роль в сериале, который снимался специально для стриминговой платформы. Также он продюсировала два его сезона.