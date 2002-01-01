Белый Олеандр
Wink
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Белый Олеандр
8.32002, White Oleander
Драмы104 мин16+

Белый Олеандр (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Беспечная и счастливая калифорнийская жизнь молодой девушки Астрид и её матери Ингрид заканчивается с приходом загадочного Барри Колкера. Страсть, разгоревшаяся между Ингрид и Барри, вскоре угасает. Сердце Ингрид разбито, она жаждет мести и решает отравить возлюбленного ядом своего любимого цветка - белого олеандра.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Белый Олеандр»

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