Белый Олеандр (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Беспечная и счастливая калифорнийская жизнь молодой девушки Астрид и её матери Ингрид заканчивается с приходом загадочного Барри Колкера. Страсть, разгоревшаяся между Ингрид и Барри, вскоре угасает. Се�рдце Ингрид разбито, она жаждет мести и решает отравить возлюбленного ядом своего любимого цветка - белого олеандра.



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