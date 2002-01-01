Белый Олеандр (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Беспечная и счастливая калифорнийская жизнь молодой девушки Астрид и её матери Ингрид заканчивается с приходом загадочного Барри Колкера. Страсть, разгоревшаяся между Ингрид и Барри, вскоре угасает. Се�рдце Ингрид разбито, она жаждет мести и решает отравить возлюбленного ядом своего любимого цветка - белого олеандра.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ПКРежиссёр
Питер
Козмински
- ЭЛАктриса
Элисон
Ломан
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- Актриса
Робин
Райт
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- ЭААктриса
Эми
Акино
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- СЕАктриса
Светлана
Ефремова
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- Актёр
Коул
Хаузер
- МАСценарист
Мэри
Агнес Донохью
- ХЛПродюсер
Хант
Лоури
- ДУПродюсер
Джон
Уэллс
- ЕГПродюсер
Е.К.
Гэйлорд II
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЭРХудожник
Энтони
Р. Стейбли
- СДХудожница
Сьюзи
ДеСанто
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман