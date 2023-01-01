Рене Зеллвегер
Renée Zellweger
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 25 апреля 1969 г. (55 лет)
Биография
Американская актриса Рене Зеллвегер получила мировую известность благодаря роли непутевой британки в «Дневнике Бриджит Джонс». «Звезда» долго пребывала в амплуа героини романтических комедий, но смогла заявить о себе как о серьезной актрисе. Рене Зеллвегер не сразу удалось добиться успеха в Голливуде. После серии неудачных кастингов девушка вернулась в родной Техас, но продолжала ходить на пробы там. Во время съемок фильма «Возвращение техасской резни бензопилой» она познакомилась с Мэттью Макконахи, который убедил Рене вернуться в Лос-Анджелес. В 1996 году Зеллвегер появилась в картине «Джерри Магуайер» вместе с Томом Крузом. 2001 год ознаменовался для актрисы ролью в «Дневнике Бриджит Джонс», сделавшей из нее суперзвезду. Список фильмов Рене Зеллвегер пополнился такими хитами, как «Чикаго», «Нокдаун» и «Холодная гора». Роль в последней картине была отмечена премией «Оскар». В десятых годах «звезда» сделала паузу в кинокарьере, но в 2019-м вернулась к громким проектам. Зеллвегер сыграла Джуди Гарланд в биографическом фильме, за что удостоилась второго «Оскара». Личная жизнь Рене Зеллвегер всегда интересовала публику. Знаменитости приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Единственный брак актрисы был аннулирован спустя четыре месяца после его заключения. С 2012 года Зеллвегер состоит в отношениях с Дойлом Брамхоллом, который занимается музыкой.
Фильмография
Актриса
- 8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки2025, 123 мин
- 8.4
Джуди2019, 113 минБесплатно
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 8.7
Защитник2015, 89 мин
- 9.2
Замерзшая из Майами2008, 92 минБесплатно
- 9.5
Бриджит Джонс: Грани разумного2004, 101 мин
- 8.3
Белый Олеандр2002, 104 минБесплатно
- 9.5
Дневник Бриджит Джонс2001, 92 мин
- 8.0
Сестричка Бетти1999, 109 минБесплатно
- 8.2
Весь огромный мир1996, 106 минБесплатно