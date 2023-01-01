Биография

Американская актриса Рене Зеллвегер получила мировую известность благодаря роли непутевой британки в «Дневнике Бриджит Джонс». «Звезда» долго пребывала в амплуа героини романтических комедий, но смогла заявить о себе как о серьезной актрисе. Рене Зеллвегер не сразу удалось добиться успеха в Голливуде. После серии неудачных кастингов девушка вернулась в родной Техас, но продолжала ходить на пробы там. Во время съемок фильма «Возвращение техасской резни бензопилой» она познакомилась с Мэттью Макконахи, который убедил Рене вернуться в Лос-Анджелес. В 1996 году Зеллвегер появилась в картине «Джерри Магуайер» вместе с Томом Крузом. 2001 год ознаменовался для актрисы ролью в «Дневнике Бриджит Джонс», сделавшей из нее суперзвезду. Список фильмов Рене Зеллвегер пополнился такими хитами, как «Чикаго», «Нокдаун» и «Холодная гора». Роль в последней картине была отмечена премией «Оскар». В десятых годах «звезда» сделала паузу в кинокарьере, но в 2019-м вернулась к громким проектам. Зеллвегер сыграла Джуди Гарланд в биографическом фильме, за что удостоилась второго «Оскара». Личная жизнь Рене Зеллвегер всегда интересовала публику. Знаменитости приписывали романы с коллегами по съемочной площадке. Единственный брак актрисы был аннулирован спустя четыре месяца после его заключения. С 2012 года Зеллвегер состоит в отношениях с Дойлом Брамхоллом, который занимается музыкой.