Дневник Бриджит Джонс
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Дневник Бриджит Джонс

Дневник Бриджит Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.52001, Bridget Jones's Diary
Комедии, Мелодрамы92 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Бриджет Джонс, решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь! И давно пора! Ей уже за тридцать, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет — совсем одна.

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Информация

Страна
США, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дневник Бриджит Джонс»

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