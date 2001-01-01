Дневник Бриджит Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн

Сюжет

Бриджет Джонс, решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь! И давно пора! Ей уже за тридцать, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет — совсем одна.





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