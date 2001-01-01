Дневник Бриджит Джонс (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.52001, Bridget Jones's Diary
Комедии, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
Бриджет Джонс, решила, наконец, взять себя в руки и начать новую жизнь! И давно пора! Ей уже за тридцать, но она безвольно потакает своим вредным привычкам и не решается избавиться от лишних килограммов. Но, что самое главное, Бриджет — совсем одна.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Мелодрамы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ШМРежиссёр
Шэрон
Магуайр
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актёр
Хью
Грант
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Джемма
Джонс
- СИАктриса
Селия
Имри
- Актёр
Джеймс
Фолкнер
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- ДКАктёр
Джеймс
Кэллис
- ЭДСценарист
Эндрю
Дэвис
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- Сценарист
Хелен
Филдинг
- Продюсер
Тим
Беван
- ДКПродюсер
Джонатан
Кавендиш
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ПДКомпозитор
Патрик
Дойл