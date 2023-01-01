Джим Бродбент
Jim Broadbent
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 мая 1949 г. (76 лет)
Биография
Джим Бродбент — британский актер театра и кино. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», а также обладатель наград Британской киноакадемии и Венецианского кинофестиваля. Родился в Холтон-и-Бекеринге 24 мая 1949 года. Отец Джима владел собственным театром, в постановках которого активно участвовал. Сын продолжил семейное дело и в 1972 году получил высшее актерское образование. По окончании университета молодой актер работал ассистентом в театре The National Theatre of Brent. В дальнейшем он служил и в других британских театрах, а также работал диктором на радио. Как киноактер Джим Бродбент дебютировал во второй половине 70-х годов. Начинал с артхаусных картин, среди которых «Вопль» и «Переход». Затем последовала череда второстепенных ролей, после которой его пригласили на главную роль в картине «Сладости жизни». В 2001 году актер сыграл в двух знаковых фильмах — «Айрис» и «Мулен Руж!». Еще через год вышел рейтинговый боевик «Банды Нью-Йорка» с его участием. Среди прочих знаковых проектов в творческой биографии Джима Бродбента — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф», «Гарри Поттер», «Игра престолов», а также «Облачный атлас».
Фильмография
Актёр
- 7.8
Шесть минут до полуночи2020, 95 минБесплатно
- 8.2
Король воров2018, 103 мин
- 9.4
Бриджит Джонс 32016, 116 мин
- 8.2
Большая игра2014, 86 мин
- 9.0
Достать Санту2014, 98 мин
Великое ограбление поезда2013
- 7.8
Замкнутая цепь2013, 91 мин
- 8.5
Облачный атлас2012, 165 минБесплатно
- 8.6
Железная леди2011, 100 минБесплатно
- 7.6
Еще один год2010, 124 мин
- 7.8
Сорвать куш2009, 83 мин
- 8.1
Речной патруль2008, 80 минБесплатно
- 8.7
Эйнштейн и Эддингтон2008, 89 мин
- 8.7
Типа крутые легавые2007, 115 мин
- 9.5
Бриджит Джонс: Грани разумного2004, 101 мин
- 8.1
Панчо Вилья2003, 106 мин
- 8.4
Черчилль2002, 91 мин
- 9.5
Дневник Бриджит Джонс2001, 92 мин
- 8.2
Айрис2001, 86 мин
- 8.1
Пули над Бродвеем1994, 94 минБесплатно