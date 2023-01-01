Биография

Джим Бродбент — британский актер театра и кино. Лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», а также обладатель наград Британской киноакадемии и Венецианского кинофестиваля. Родился в Холтон-и-Бекеринге 24 мая 1949 года. Отец Джима владел собственным театром, в постановках которого активно участвовал. Сын продолжил семейное дело и в 1972 году получил высшее актерское образование. По окончании университета молодой актер работал ассистентом в театре The National Theatre of Brent. В дальнейшем он служил и в других британских театрах, а также работал диктором на радио. Как киноактер Джим Бродбент дебютировал во второй половине 70-х годов. Начинал с артхаусных картин, среди которых «Вопль» и «Переход». Затем последовала череда второстепенных ролей, после которой его пригласили на главную роль в картине «Сладости жизни». В 2001 году актер сыграл в двух знаковых фильмах — «Айрис» и «Мулен Руж!». Еще через год вышел рейтинговый боевик «Банды Нью-Йорка» с его участием. Среди прочих знаковых проектов в творческой биографии Джима Бродбента — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и платяной шкаф», «Гарри Поттер», «Игра престолов», а также «Облачный атлас».