Достать Санту
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Достать Санту

Достать Санту (фильм, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Get Santa
Комедии, Семейные98 мин18+
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Сюжет

Семейная комедия о злоключениях Санта-Клауса в рождественском Лондоне с Джимом Бродбентом и Рейфом Споллом в главных ролях. Однажды в канун Рождества Санта-Клаус попадает в аварию на улице Лондона и, выпав из саней, оказывается в гараже, где его обнаруживает 9-летний мальчик Том. Пока Санта пытается найти своих оленей, Том воссоединяется со своим отцом Стивом, вышедшим на свободу после двух лет тюрьмы. По иронии судьбы, вскоре в той же тюрьме оказывается и Санта-Клаус: его сажают за кражу оленей, обнаруженных им в собачьем приюте, ведь никто не верит, что бородатый мужчина — волшебник. Не верит в это и Стив, но, чтобы наладить отношения с сыном, начинает помогать Тому вызволить Санту из-под стражи. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, удастся ли героям «Достать Санту» — фильм 2014 смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

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Информация

Страна
Великобритания, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb