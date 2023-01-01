Уорвик Дэвис

Биография

Английский актер Уорвик Эшли Дэвис родился 3.02.1970 г. Известен как телеведущий, писатель, режиссер, комик и продюсер. Родился в Эпсоме, графство Суррей, в семье Сьюзан Дж. (Пейн) и Эшли Дэвис, страхового работника. Он получил образование в школе Чинтерст, а затем в Школе свободных людей лондонского Сити. Родился с врожденной спондилоэпифизарной дисплазией, редкой формой карликовости. Когда ему было 11 лет, его бабушка услышала по радио рекламу, призывающую людей ростом 4 фута (1;2 м) и ниже на кастинг в «Возвращение джедая». Для юного будущего актера, который был поклонником «Звездных войн», это была просто мечта. Во время съемок фильма «Возвращение джедая» Марк Хэмилл купил фигурки для Дэвиса из фильма «Звездные войны», которых у того еще не было. Среди наиболее известных ролей Уорвика Дэвиса – в фильмах «Уиллоу» (1988 г.) и «Лепрекон» (1998-2003 гг.), несколько персонажей в сериалах «Звездные войны» (в первую очередь, калитка эвока) (1982-2018 гг.), профессор Филиус Флитвик и Грипхук в фильмах о Гарри Поттере (2001-2011). Снялся в роли вымышленной версии самого себя в ситкоме «Жизнь слишком коротка» (2012-2013 гг.). Он также представил шоу ITV Celebrity Squares (2015 г.) и Tenable (2020 г.).