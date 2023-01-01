Биография

Стивен Грэм — британский актер, сценарист и продюсер. Обладатель премии Гильдии киноактеров США. Родился в Киркби 3 августа 1973 года. Выпускник лондонского колледжа искусств Rose Bruford College, очень престижного учебного заведения. Но нельзя сказать, чтобы это способствовало его карьере. Известен актер стал, когда ему было уже около 30 лет. Стивен Грэм снялся в примерно 150 телесериалах и кинофильмах. Начал он с крошечных ролей в сериалах «Улица коронации» и «Чисто английское убийство». Вскоре сыграл главные роли в фильмах Dog Day Morning и сериале Brothers and Sisters, а также немало ролей второго плана, но его никто не замечал. Звездный час актера наступил, когда он пришел на съемочную площадку криминальной комедии «Большой куш», ни на что особо не рассчитывая, и неожиданно для самого себя был принят на главную роль. Грэму наконец-то стали предлагать достойные роли. В его фильмографии такие известные картины, как «Банды Нью-Йорка», «Гол!», «Это — Англия», «Чернильное сердце», «Футбольные гладиаторы», «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Снимался в сериалах, в том числе «Братья по оружию», «Страсти», «Оккупация», «Подпольная империя», «Острые козырьки». «Грейхаунд».