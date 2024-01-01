Как приручить бизона (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Двое детей-сирот приезжают в США, чтобы найти своего дядюшку, а в пути их ожидают невероятные приключения. «Как приручить бизона» — мультфильм из Испании о дружбе и поддержке.



Ирланд�ские ребята по имени Том и Мэри — брат и сестра, оставшиеся без родителей. Их единственный родственник — дядюшка, который живет в далекой Америке. Надеясь, что он захочет усыновить племянников, Том и Мэри отправляются в непростое, но захватывающее путешествие через океан. Дикий Запад не самое подходящее место для детей, однако вместе с новым другом Ником и милым щенком, с которыми они знакомятся в дороге, все препятствия будут им нипочем.



Наблюдать за их приключениями вы сможете, если будете смотреть «Как приручить бизона» (2024) онлайн на Wink.



Как приручить бизона смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.