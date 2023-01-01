Биография

Ева Смирнова — российская актриса, телеведущая и модель. Родилась в Москве 24 августа 2012 года. С ранних лет родители девочки водили ее на кастинги в различные рекламные ролики. В четыре года маленькая Ева попала на передачу «Лучше всех!» и влюбила в себя публику. С тех пор ее стали приглашать на телевизионные шоу. Сегодня карьера Евы Смирновой стремительно развивается — в ее фильмографии более 25 работ. Как ведущая она пробовала свои силы в шоу «Детский КВН», премии ТЭФИ, также сыграла в сериалах «Настя, соберись!», «Большая игра», «Обманутые надежды», «Гости из прошлого».