Мой папа — медведь (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
После трагических событий папа Миша с12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать вдеревню, встарый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть кновой жизни, ноу Маши совсем другие планы, идеревенский бытей ненравится.
Все меняет загадочный случай влесу. Вовремя прогулки Миша встречает дикого медведя исам превращается вживотное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца отжадного браконьера, исмекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу ивернуть емучеловеческий облик.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- ММРежиссёр
Максим
Максимов
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Борис
Дергачев
- АПАктёр
Андрей
Пынзару
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Александр
Головин
- Актриса
Ева
Смирнова
- АБСценарист
Александр
Бережной
- АОПродюсер
Арам
Ованнисян
- ММПродюсер
Максим
Максимов
- АЛПродюсер
Андрей
Липов
- НМПродюсер
Надежда
Мотина
- АТХудожник
Александр
Трещинский
- ТСХудожница
Татьяна
Стаселович
- ВБКомпозитор
Виталий
Балдыч