После трагических событий папа Миша с12-летней дочкой Машей вынуждены временно уехать вдеревню, встарый семейный дом. Миша пытается помочь дочке привыкнуть кновой жизни, ноу Маши совсем другие планы, идеревенский бытей ненравится.

Все меняет загадочный случай влесу. Вовремя прогулки Миша встречает дикого медведя исам превращается вживотное. Теперь Маше предстоит проявить храбрость, чтобы спасти отца отжадного браконьера, исмекалку, чтобы найти способ расколдовать Мишу ивернуть емучеловеческий облик.



Мой папа — медведь смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.