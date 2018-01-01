Wink
Детям
Мой папа — медведь
Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа — медведь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа — медведь»

Режиссёры

Максим Максимов

Режиссёр

Актёры

Зоя Бербер

Актриса
Борис Дергачев

Актёр
Андрей Пынзару

Актёр
Роман Курцын

Актёр
Александр Головин

Актёр
Ева Смирнова

АктрисаМаша

Сценаристы

Александр Бережной

Сценарист

Продюсеры

Арам Ованнисян

Продюсер
Максим Максимов

Продюсер
Андрей Липов

Продюсер
Надежда Мотина

Продюсер

Художники

Александр Трещинский

Художник
Татьяна Стаселович

Художница

Композиторы

Виталий Балдыч

Композитор